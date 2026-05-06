<p>Po \u015bmierci ukochanej \u017cony \u015bwiat Zbigniewa z \u00f3smego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d zatrzyma\u0142 si\u0119. Przez trzy lata nie potrafi\u0142 odnale\u017a\u0107 sensu \u017cycia i, jak sam przyznaje, tylko patrzy\u0142 w sufit, pr\u00f3buj\u0105c oswoi\u0107 samotno\u015b\u0107 po stracie kobiety, z kt\u00f3r\u0105 prze\u017cy\u0142 43 lata. Nie przypuszcza\u0142 jednak, \u017ce program odmieni jego \u017cycie i sprawi, \u017ce zn\u00f3w zacznie my\u015ble\u0107 o mi\u0142o\u015bci. W szczerej rozmowie z TVP.pl Zbigniew z Pilicy opowiada o bolesnym po\u017cegnaniu z \u017con\u0105, relacji z Teres\u0105, Barbar\u0105 i o tym, dlaczego nie chce by\u0107 ju\u017c sam. Ostatni odcinek \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d w niedziel\u0119 o godz. 21:25 w TVP1 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>