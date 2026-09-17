<p>\u201eNiech si\u0119 wali, niech si\u0119 pali! Ja p\u0119dz\u0119 na ka\u017cdy zlot!\u201d \u2013 Zdzis\u0142aw Obst z \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d nie zamierza\u0142 odpu\u015bci\u0107 wyjazdu do Zakopanego. Ponad 20 uczestnik\u00f3w r\u00f3\u017cnych edycji programu zjecha\u0142o do stolicy Tatr, by wsp\u00f3lnie po\u017cegna\u0107 lato. By\u0142y Guba\u0142\u00f3wka, Krup\u00f3wki i dancingi, ale to, co wydarzy\u0142o si\u0119 podczas wieczoru z fanami, przebi\u0142o wszystkie inne atrakcje. Na scenie szybko si\u0119 okaza\u0142o, \u017ce seniorzy maj\u0105 znacznie wi\u0119cej talent\u00f3w, ni\u017c mo\u017cna by\u0142o przypuszcza\u0107. Za ca\u0142e wydarzenie odpowiada\u0142 Stanis\u0142aw Bober. <\/p>