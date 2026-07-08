Dla Natalii Zambrzyckiej plan zdj\u0119ciowy \u201eBarw szcz\u0119\u015bcia\u201d od dziecka by\u0142 jak drugi dom, a ekipa \u2013 jak rodzina. Nic dziwnego, \u017ce jej decyzja o tak d\u0142ugiej przerwie od pracy wywo\u0142a\u0142a spore poruszenie. Aktorka po raz pierwszy w \u017cyciu postawi\u0142a na realizacj\u0119 swoich wielkich marze\u0144 i zaszy\u0142a si\u0119 w Azji. W rozmowie zdradza, jak wygl\u0105da jej rutyna na Lomboku, czym zaskoczyli j\u0105 balijscy gospodarze, kt\u00f3rym ugotowa\u0142a polski obiad, oraz jaki kultowy serial zabra\u0142aby na bezludn\u0105 wysp\u0119.