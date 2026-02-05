<p>Ju\u017c tylko dni dziel\u0105 ich od momentu, kt\u00f3ry na zawsze zmieni \u017cycie obydwojga. Znany z 7. edycji \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/85446330\/sanatorium-milosci-2025-stanislaw-z-raszyna-opowiada-o-sobie-i-programie-tvp1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Stanis\u0142aw Jedynak<\/a> i Bogumi\u0142a Lustyk powiedz\u0105 sobie <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/gwiazdy\/sanatorium-milosci-2025-stanislaw-z-raszyna-sie-zeni-znamy-date-i-miejsce-slubu,89972788" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201etak\u201d w walentynki<\/strong><\/a>, 14 lutego. Stroje s\u0105 gotowe, lista go\u015bci zamkni\u0119ta, a w domu trwaj\u0105 ostatnie przygotowania. <em><span>\u2013 Gotowy jestem pod wzgl\u0119dem ubraniowym i uczuciowym<\/span><\/em><span> \u2013 m\u00f3wi Stanis\u0142aw w rozmowie z TVP.pl. <\/span><\/p>