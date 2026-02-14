<p>W walentynki wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015b, na co czekali fani \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. Stanis\u0142aw Jedynak i Bogumi\u0142a Lustyk pobrali si\u0119 w USC w podwarszawskim Pruszkowie. Ich uczucie, kt\u00f3re zacz\u0119\u0142o si\u0119 od przypadkowego spotkania, przerodzi\u0142o si\u0119 w mi\u0142o\u015b\u0107 jak z filmu romantycznego \u2013 zwie\u0144czon\u0105 wzruszaj\u0105cym \u015blubem. Ten moment z pewno\u015bci\u0105 zapisze si\u0119 w historii randkowego programu TVP1.<\/p>