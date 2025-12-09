Koniec roku zbli\u017ca si\u0119 wielkimi krokami, a wraz z nim wydarzenie, na kt\u00f3re czekaj\u0105 miliony widz\u00f3w \u2013 Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105. Tegoroczna edycja zapowiada si\u0119 na noc prawdziwie pe\u0142n\u0105 gwiazd, bo TVP nie zwalnia tempa i regularnie dorzuca nowe nazwiska, podkr\u0119caj\u0105c atmosfer\u0119. W\u0142a\u015bnie poznali\u015bmy zagraniczn\u0105 gwiazd\u0119! Przygotowano bomb\u0119, jakiej jeszcze nie by\u0142o! Na najwi\u0119kszej imprezie sylwestrowej w Polsce wyst\u0105pi\u2026 Sting! Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105 zacznie si\u0119 o godz. 19.50 w TVP2 oraz na \u017cywo pod Spodkiem w Katowicach.