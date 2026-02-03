<p>Nie moralizuje, nie straszy i nie ka\u017ce wyrzuca\u0107 po\u0142owy zawarto\u015bci lod\u00f3wki. Zamiast tego Katarzyna Bosacka wchodzi do polskich dom\u00f3w, patrzy, co naprawd\u0119 jemy, i pokazuje, \u017ce zdrowe gotowanie mo\u017ce by\u0107 proste, smaczne, a tak\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 w gronie ca\u0142ej rodziny. Gospodyni nowego programu Telewizji Polskiej opowiada o codziennym jedzeniu bez mit\u00f3w, o kulinarnych nawykach Polak\u00f3w i o tym, dlaczego ka\u017cda zmiana zaczyna si\u0119 w domu. \u201eSuper gary. Gotuj z Bosack\u0105\u201d od 7 lutego o godz. 11.35 w TVP2. <\/p>