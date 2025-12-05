<p>W Katowicach odby\u0142a si\u0119 oficjalna konferencja nadchodz\u0105cego Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 2025, kt\u00f3ry ju\u017c 31 grudnia roz\u015bwietli centrum miasta widowiskow\u0105 opraw\u0105, gwiazdorskimi wyst\u0119pami i energi\u0105 na najwy\u017cszym poziomie. Spotkanie z mediami by\u0142o okazj\u0105, by zaprezentowa\u0107 zar\u00f3wno gospodarzy wydarzenia, jak i pierwszych artyst\u00f3w, a tak\u017ce podkre\u015bli\u0107 znaczenie, jakie ta najwi\u0119ksza w kraju impreza sylwestrowa ma dla regionu i Telewizji Polskiej.<\/p>