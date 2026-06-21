Tomasz Karolak ko\u0144czy dzi\u015b 55 lat. Dla milion\u00f3w widz\u00f3w na zawsze pozostanie Ludwikiem Boskim z \u201erodzinki.pl\u201d, ale jego droga do popularno\u015bci zacz\u0119\u0142a si\u0119 daleko od telewizyjnych komedii. Aktor od lat stawia na teatr, stworzy\u0142 w\u0142asn\u0105 scen\u0119 w Warszawie, gra muzyk\u0119, a ostatnio coraz \u015bmielej m\u00f3wi ze sceny o sobie i w\u0142asnych s\u0142abo\u015bciach. Jak naprawd\u0119 wygl\u0105da \u017cycie jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktor\u00f3w?