Od ponad dziesi\u0119ciu lat nie schodzi z ekran\u00f3w. Zagra\u0142 g\u0142\u00f3wne role w najwa\u017cniejszych filmach opowiadaj\u0105cych o poprzednim stuleciu, takich jak \u201e\u017beby nie by\u0142o \u015blad\u00f3w\u201d czy \u201eKamienie na szaniec\u201d. Od 9 listopada w TVP1 i TVP VOD widzowie b\u0119d\u0105 mogli ogl\u0105da\u0107 go w jednej z pierwszoplanowych r\u00f3l w serialu \u201eCzarna \u015bmier\u0107\u201d. Tomasz Zi\u0119tek opowiedzia\u0142 nam o pracy nad t\u0105 produkcj\u0105, a tak\u017ce zdradzi\u0142 kolejne plany dotycz\u0105ce swojej muzycznej kariery.