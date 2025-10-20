<p>Dramatyczne wydarzenie zak\u0142\u00f3ci\u0142o rocznicowy wyjazd <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/86433108\/sanatorium-milosci-2025-urszula-i-stanley-opowiadaja-o-swojej-milosci" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Urszuli i Stanleya<\/a> z si\u00f3dmego sezonu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/a>. Na ich oczach dosz\u0142o do tragicznego wypadku podczas wyjazdu do Albanii. Niewykluczone, \u017ce natychmiastowa pomoc Uli i jej przyjaci\u00f3\u0142ki, ocali\u0142a \u017cycie m\u0142odej Polki, kt\u00f3ra dozna\u0142a ci\u0119\u017ckiego urazu podczas rejsu po Adriatyku. \u2013 <em>Dziewczyny walczy\u0142y i robi\u0142y wszystko, \u017ceby nie straci\u0142a przytomno\u015bci. Ca\u0142e szcz\u0119\u015bcie, \u017ce tam by\u0142y<\/em><span> \u2013 wspomina traumatyczne zdarzenie Stanley w rozmowie z TVP.pl.<\/span><\/p>