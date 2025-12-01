Trwaj\u0105 intensywne przygotowania do Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105. Podczas nagrywania spotu promocyjnego do najwi\u0119kszej imprezy roku Micha\u0142 Szpak znalaz\u0142 czas na retrospekcj\u0119. Zapytany o prze\u017cycia dotycz\u0105ce sylwestra, przytoczy\u0142 histori\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z kr\u00f3low\u0105 polskiej piosenki. I cho\u0107 w\u00f3wczas na scenie zdarzy\u0142a si\u0119 wpadka, to wsp\u00f3lny wykon z Maryl\u0105 Rodowicz zapisa\u0142 si\u0119 w pami\u0119ci Micha\u0142a jako pi\u0119kny moment.