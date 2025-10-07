Agnieszka Holland zaskoczy\u0142a widz\u00f3w swoim najnowszym filmem. Jej ekranowa opowie\u015b\u0107 o Franzu Kafce wymyka si\u0119 ramom klasycznych film\u00f3w biograficznych. Produkcja zosta\u0142a wyr\u00f3\u017cniona a\u017c czterema nagrodami podczas ostatniego, 50. Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych w Gdyni \u2013 za charakteryzacj\u0119, zdj\u0119cia, pierwszoplanow\u0105 rol\u0119 m\u0119sk\u0105 i Srebrnymi Lwami. \u201eFranz Kafka\u201d zosta\u0142 tak\u017ce polskim kandydatem do Oscara. W wywiadzie dla TVP.pl Agnieszka Holland opowiada, dlaczego zdecydowa\u0142a si\u0119 nakr\u0119ci\u0107 w\u0142a\u015bnie taki film o Franzu Kafce i jak b\u0119dzie wygl\u0105da\u0107 walka o oscarow\u0105 nominacj\u0119.