<p>Agnieszka Holland po raz kolejny zaskoczy\u0142a widz\u00f3w. Jej ekranowa opowie\u015b\u0107 o Franzu Kafce wymyka si\u0119 ramom klasycznych film\u00f3w biograficznych. Produkcja zdoby\u0142a cztery nagrody podczas 50. Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych w Gdyni i zosta\u0142a wybrana na polskiego kandydata do Oscara. W rozmowie z TVP.pl re\u017cyserka opowiada, co sk\u0142oni\u0142o j\u0105 do stworzenia takiej wizji Kafki. \u201eFranz Kafka\u201d od 13 lutego b\u0119dzie dost\u0119pny online w serwisie TVP VOD.<\/p><p><\/p>