<p>Samochody wo\u017c\u0105 nas do pracy, na wakacje i na pierwsze randki. Towarzysz\u0105 nam w momentach wa\u017cnych i zupe\u0142nie codziennych. Wyb\u00f3r auta bywa wi\u0119c du\u017cym \u017cyciowym wydarzeniem \u2013 dla ka\u017cdego, kto przez niego przechodzi. A jednak o motoryzacji wci\u0105\u017c m\u00f3wi si\u0119 tak, jakby dotyczy\u0142a tylko wtajemniczonych. Tomasz Korniejew w rozmowie z TVP.pl opowiada o \u201eWy\u017cszej Szkole Jazdy\u201d \u2013 programie, kt\u00f3ry zdejmuje ten filtr elitarno\u015bci. S\u0105 tu praktyczne porady, odrobina nostalgii i emocje rodem z rywalizacji gwiazd na torze.<\/p>