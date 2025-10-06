<p>El\u017cbieta Wasyl\u00f3w z si\u00f3dmego turnusu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a><span> to mi\u0142o\u015bniczka telewizyjnych teleturniej\u00f3w. Bra\u0142a ju\u017c udzia\u0142 m.in. w<\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/jeden-z-dziesieciu-odcinki,274174" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong> \u201eJednym z dziesi\u0119ciu\u201d<\/strong><\/a><span> i <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/familiada-odcinki,284815" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>\u201eFamiliadzie\u201d<\/span><\/strong><\/a><span>. Ostatnio razem ze Stanis\u0142awem Jedynakiem z Raszyna walczy\u0142a o wygran\u0105 w <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/postaw-na-milion-odcinki,285082" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>\u201ePostaw na milion\u201d<\/span><\/strong><\/a>. Dzi\u015b zobaczymy j\u0105 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/kolo-fortuny-odcinki,273642" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eKole fortuny\u201d<\/strong><\/a><span>. Jak jej p\u00f3jdzie? To trzeba zobaczy\u0107! Start godz. 16:00 w TVP2.<\/span><\/p>