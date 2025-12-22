<p>To mia\u0142a by\u0107 zwyk\u0142a podr\u00f3\u017c w gronie przyjaci\u00f3\u0142 na Wyspy Zielonego Przyl\u0105dka. Urszula z si\u00f3dmego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d nie spodziewa\u0142a si\u0119, \u017ce na wyspie Sal, na pla\u017cy nad Atlantykiem, Stanley ukl\u0119knie przed ni\u0105 z pier\u015bcionkiem. Zar\u0119czyny bohater\u00f3w programu TVP1 by\u0142y pe\u0142ne emocji, zaskoczenia i wzrusze\u0144, kt\u00f3re na d\u0142ugo zostan\u0105 w pami\u0119ci uczestnik\u00f3w wyjazdu.<\/p>