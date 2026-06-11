<p>Jeszcze na prze\u0142omie roku leczy\u0142 z\u0142amane serce po niespodziewanym rozstaniu. Dzi\u015b Zdzis\u0142aw, uczestnik si\u00f3dmego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d, zn\u00f3w jest zakochany. Jak sam przyznaje, uczucie pojawi\u0142o si\u0119 w najmniej spodziewanym momencie \u2013 <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/86456646\/sanatorium-milosci-2025-urszula-i-zdzislaw-zaskoczeni-tytulami-krolowej-i-krola-turnusu" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>kr\u00f3l turnusu<\/strong><\/a> kolejny raz pozna\u0142 partnerk\u0119 w\u2026 sanatorium. Kuracjusz popularnego programu TVP1 nie ukrywa, \u017ce prze\u017cywa wyj\u0105tkowo szcz\u0119\u015bliwy okres i czuje si\u0119 lepiej ni\u017c kiedykolwiek wcze\u015bniej.<\/p>