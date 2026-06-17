<p>Czy mi\u0142o\u015b\u0107, przyja\u017a\u0144 i nowe pocz\u0105tki maj\u0105 termin wa\u017cno\u015bci? Stanis\u0142aw Bober udowadnia, \u017ce nie! Kr\u00f3l 6. edycji \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d opowiada o zlotach, kt\u00f3re z jego inicjatywy po\u0142\u0105czy\u0142y uczestnik\u00f3w wszystkich sezon\u00f3w i fan\u00f3w programu, tworz\u0105c wyj\u0105tkow\u0105 spo\u0142eczno\u015b\u0107 pe\u0142n\u0105 pozytywnej energii. Reporta\u017c z II zlotu, kt\u00f3ry odby\u0142 si\u0119 w Siano\u017c\u0119tach, w sobot\u0119 20 czerwca w TVP1 o godz. 12.30.<\/p>