Przez jaki\u015b czas nie wyst\u0119powa\u0142a na ekranie, a teraz powraca w najnowszym filmie Kasi Adamik, inspirowanym opowiadaniem noblistki Olgi Tokarczuk. Zofia Wich\u0142acz opowiedzia\u0142a o swojej roli niepokornej doktorantki, kt\u00f3ra przeciwstawia si\u0119 wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Aktorka zdradzi\u0142a tak\u017ce, czym zajmowa\u0142a si\u0119 podczas przerwy od grania. Film \u201eZima pod znakiem Wrony\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w kinach od 20 lutego, a na ekrany produkcj\u0119 wprowadzi\u0142a Dystrybucja Kinowa TVP.