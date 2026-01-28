<p>Nowa rola, nowe emocje i rzeczywisto\u015b\u0107 bez scenariusza \u2013 Kacper Kuszewski, gospodarz \u201e\u017bony dla Polaka\u201d, opowiada o kulisach pracy przy programie, wyzwaniach zwi\u0105zanych z reality show oraz o spotkaniach z uczestnikami, kt\u00f3rych autentyczno\u015b\u0107 i odwaga zrobi\u0142y na nim najwi\u0119ksze wra\u017cenie. \u201e\u017bon\u0119 dla Polaka. Toronto\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>. <\/span><\/p>