<p>Cho\u0107 etap przyjmowania zg\u0142osze\u0144 dobieg\u0142 ko\u0144ca, najwa\u017cniejsze emocje dopiero przed nami. Wkr\u00f3tce poznamy pierwsze decyzje komisji, a p\u00f3\u017aniej nazwiska artyst\u00f3w, kt\u00f3rzy powalcz\u0105 o bilet do Wiednia. Wszyscy oni stan\u0105 na scenie Wielkiego Fina\u0142u Polskich Kwalifikacji 2026, by przekona\u0107 widz\u00f3w, \u017ce to w\u0142a\u015bnie ich g\u0142os i piosenka powinny reprezentowa\u0107 Polsk\u0119 w jubileuszowej edycji Eurowizji.<\/p>