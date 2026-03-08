W niedzielnym wydaniu programu \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d poznali\u015bmy reprezentantk\u0119 Polski, kt\u00f3ra pojedzie do Wiednia na p\u00f3\u0142fina\u0142y Eurowizji 2026. Krajowe Kwalifikacje zwyci\u0119\u017cy\u0142a Alicja z utworem \u201ePray\u201d. W sobotni wiecz\u00f3r widzowie zobaczyli jej wyst\u0119p podczas fina\u0142owego koncertu preselekcji. Artystka zachwyci\u0142a publiczno\u015b\u0107 i zdoby\u0142a a\u017c 32,01 proc. wszystkich g\u0142os\u00f3w, co zapewni\u0142o jej zwyci\u0119stwo. Ju\u017c w maju jej piosenka \u201ePray\u201d wybrzmi podczas jednego z p\u00f3\u0142fina\u0142\u00f3w Eurowizji w Wiedniu, kt\u00f3re odb\u0119d\u0105 si\u0119 12 i 14 maja.