<p>Shakira ponownie wyst\u0105pi\u0142a podczas ceremonii otwarcia mistrzostw \u015bwiata i przypomnia\u0142a, dlaczego od lat jest jedn\u0105 z najwi\u0119kszych gwiazd mundialowych widowisk. Kolumbijska piosenkarka, znana z hit\u00f3w \u201eWhenever, Wherever\u201d, \u201eHips Don\u2019t Lie\u201d i \u201eWaka Waka\u201d, by\u0142a jedn\u0105 z najwa\u017cniejszych postaci inauguracji M\u015a 2026 w Meksyku. Jej droga na szczyt zacz\u0119\u0142a si\u0119 jednak daleko od najwi\u0119kszych stadion\u00f3w \u015bwiata.<\/p>