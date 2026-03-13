Oscary 2026, kt\u00f3re odb\u0119d\u0105 si\u0119 po raz 98. w nocy z 15 na 16 marca, to najwa\u017cniejsze i najbardziej presti\u017cowe wyr\u00f3\u017cnienie w \u015bwiecie kina. Od swojego debiutu rozdano ju\u017c ponad 3100 statuetek, honoruj\u0105c filmowc\u00f3w za wk\u0142ad w ponad 600 produkcji. Niekt\u00f3rzy laureaci maj\u0105 na swoim koncie wi\u0119cej ni\u017c jednego z\u0142otego rycerzyka, co \u015bwiadczy o ich wyj\u0105tkowym talencie i wp\u0142ywie na kinematografi\u0119. Kogo honorowano najcz\u0119\u015bciej?