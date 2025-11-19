Tym razem szefowa kuchni z go\u015bciem pojechali na Mazury, aby wsp\u00f3lnie przyrz\u0105dzi\u0107 dania w pi\u0119knych okoliczno\u015bciach przyrody. Bohaterem odcinka by\u0142 Adam Zdr\u00f3jkowski \u2013 m\u0142ody aktor, gwiazdor serialu \u201erodzinka.pl\u201d, a tak\u017ce restaurator, o czym wie tylko niewielu. Co przyrz\u0105dzi\u0142 w kuchni razem z Ann\u0105 Stra\u017cy\u0144sk\u0105? Tego dowiecie si\u0119 z nowego odcinka \u201eGwiazdorskiej kuchni Ani\u201d, kt\u00f3ry jest ju\u017c dost\u0119pny za darmo na platformie TVP VOD.