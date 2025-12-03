<p>Anna Stra\u017cy\u0144ska pozna\u0142a Andrzeja Grabowskiego 15 lat temu, ale wtedy nie wiedzia\u0142a jeszcze, \u017ce potrafi tak dobrze gotowa\u0107. Tymczasem podczas \u015bwi\u0105tecznego spotkania w \u201eGwiazdorskiej kuchni Ani\u201d aktor pokaza\u0142, \u017ce w kuchni czuje si\u0119 swobodnie, ma \u015bwietne wyczucie smaku i dobrze wie, co robi. Razem z Ann\u0105 przygotowa\u0142 tradycyjne potrawy, kt\u00f3re zna i lubi od lat: zup\u0119 grzybow\u0105, pol\u0119dwiczk\u0119 z groszkiem oraz sa\u0142atk\u0119 jarzynow\u0105 ze \u015bledziem. Szefowa kuchni dorzuci\u0142a do nich swoje mistrzowskie pi\u0119\u0107 groszy i ca\u0142o\u015b\u0107 wysz\u0142a fantastycznie \u2013 jak zwykle. Nowy odcinek programu jest ju\u017c dost\u0119pny w TVP VOD.<\/p>