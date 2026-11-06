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Oczarował samą Rihannę. Jakub Józef Orliński gwiazdą programu „Backstage. Sandra Off”

Paulina Gerasik
 06.11.2026, 09:03
Sandra Meunier i Jakub Józef Orliński na grafice promującej program „Backstage. Sandra Off”. Kobieta ubrana jest w jasny strój z wysokim kołnierzem, a mężczyzna ma na sobie kolorowy garnitur z geometrycznym wzorem. W tle znajduje się czerwono-czarna grafika z dużym białym napisem „BACKSTAGE” oraz nazwą programu.
W drugim odcinku „Backstage. Sandra Off” Jakub Józef Orliński opowiada o spotkaniu z Rihanną, wpadce na igrzyskach olimpijskich i kulisach festiwalu „Break in Classic”. Fot. TVP

Występował przed milionami widzów, śpiewał u boku światowej sławy rapera, a jego głosem zachwyciła się sama Rihanna. Choć Jakub Józef Orliński podbija największe sceny świata, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Co wydarzyło się podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich i jak doszło do spotkania z jedną z najpopularniejszych wokalistek? W drugim odcinku programu „Backstage. Sandra Off”, dostępnym online w TVP VOD, polski kontratenor zdradza Sandrze Meunier mniej znane kulisy swojej kariery.