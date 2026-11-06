Występował przed milionami widzów, śpiewał u boku światowej sławy rapera, a jego głosem zachwyciła się sama Rihanna. Choć Jakub Józef Orliński podbija największe sceny świata, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Co wydarzyło się podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich i jak doszło do spotkania z jedną z najpopularniejszych wokalistek? W drugim odcinku programu „Backstage. Sandra Off”, dostępnym online w TVP VOD, polski kontratenor zdradza Sandrze Meunier mniej znane kulisy swojej kariery.