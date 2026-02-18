<p>Brzytwa, gor\u0105cy r\u0119cznik, zapach kosmetyk\u00f3w i skupienie nad twarz\u0105 klienta \u2013 tradycyjne golenie to rytua\u0142, kt\u00f3ry przez dekady definiowa\u0142 fryzjerstwo m\u0119skie. W\u0142a\u015bnie tej sztuce po\u015bwi\u0119cono pozna\u0144skie sympozjum, kt\u00f3re na dwa dni zgromadzi\u0142o specjalist\u00f3w i pasjonat\u00f3w z ca\u0142ej Polski. Wiedz\u0105 i do\u015bwiadczeniem dzielili si\u0119 zar\u00f3wno uznani mistrzowie, jak i m\u0142odzi praktycy \u2013 wsp\u00f3\u0142tw\u00f3rcy codzienno\u015bci barbershop\u00f3w, znanej widzom z dziesi\u0119cioodcinkowego serialu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/barberska-dekada-odcinki,2441759" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eBarberska dekada\u201d<\/strong><\/a><span>, dost\u0119pnego online w TVP VOD.<\/span><\/p>