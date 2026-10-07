<p>Tego dnia sycylijska pla\u017ca sta\u0142a si\u0119 nietypow\u0105 kuchni\u0105. Anna Stra\u017cy\u0144ska zaprosi\u0142a Bilguuna Ariunbaatara do wsp\u00f3lnego gotowania, a on bez wahania ruszy\u0142 do pracy. Kroi\u0142, sieka\u0142 i miesza\u0142, a przy okazji nie przestawa\u0142 \u017cartowa\u0107. Wsp\u00f3lne przygotowywanie pulpecik\u00f3w szybko zamieni\u0142o si\u0119 w pe\u0142ne humoru spotkanie. Odcinek \u201eGwiazdorskiej kuchni Ani\u201d z Bilguunem Ariunbaatarem jest dost\u0119pny za darmo w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/gwiazdorska-kuchnia-ani-odcinki,2024521\/odcinek-4,S05E04,3410917" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD.<\/a><\/p>