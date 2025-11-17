<p>Internet zna ich jako par\u0119, kt\u00f3ra spe\u0142ni\u0142a marzenie o \u017cyciu w drodze i pokaza\u0142a tysi\u0105com Polak\u00f3w, \u017ce podr\u00f3\u017ce dooko\u0142a \u015bwiata mo\u017cna zacz\u0105\u0107 nawet od starego volkswagena za 2000 z\u0142. Bohaterem trzeciego odcinka, kt\u00f3rego premiera b\u0119dzie mia\u0142 dokumentalnej serii \u201eSmartTUBE\u201d na <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span> jest Karol Lewandowski, wsp\u00f3\u0142tw\u00f3rca projektu \u201eBusem Przez \u015awiat\u201d. To opowie\u015b\u0107 o pasji, ci\u0119\u017ckiej pracy, rodzinie, g\u00f3rach, kurach i kamperze, kt\u00f3ry z czasem sta\u0142 si\u0119 nie tylko domem, ale i biurem. Premiera ju\u017c 20 listopada!<\/span><\/p>