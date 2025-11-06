<p>W <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> rusza nowy serial dokumentalny \u201eSmartTUBE\u201d. To produkcja, kt\u00f3ra ods\u0142ania prawdziw\u0105 stron\u0119 internetu oraz ludzi stoj\u0105cych za popularnymi kana\u0142ami w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych. Cykl otwiera historia jednego z najbardziej rozpoznawalnych tw\u00f3rc\u00f3w polskiej sieci \u2013 Cyber Mariana. Jego charakterystyczny w\u0105s, peruka i absurdalny humor od lat bawi\u0105 widz\u00f3w, ale za t\u0105 barwn\u0105 postaci\u0105 kryje si\u0119 opowie\u015b\u0107 o wytrwa\u0142o\u015bci, autoironii i sile \u015bmiechu, kt\u00f3ry potrafi leczy\u0107.<\/p>