<p class="ql-align-justify">Sebastian Stankiewicz wr\u00f3ci\u0142 do wsp\u00f3\u0142pracy z Maciejem Kawulskim przy \u201eDzikim\u201d \u2013 widowiskowym filmie osadzonym w XVII-wiecznych Karpatach. W rozmowie z Beat\u0105 Kwiatkowsk\u0105 opowiedzia\u0142 o pracy w g\u00f3rskich plenerach, emocjach zwi\u0105zanych z wyjazdem na festiwal w Cannes oraz o \u201eSpiritus Sanctus\u201d \u2013 kr\u00f3tkometra\u017cowej produkcji, kt\u00f3ra powalczy o Z\u0142ot\u0105 Palm\u0119. Aktor m\u00f3wi\u0142 tak\u017ce o tw\u00f3rcach id\u0105cych w\u0142asn\u0105 drog\u0105 i projektach, kt\u00f3rym \u2013 jak sam przyzna\u0142 \u2013 nie potrafi odm\u00f3wi\u0107. Czwarty odcinek programu \u201eDo zobaczenia!\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online w TVP VOD.<\/p><p><\/p>