Widzowie TVP od lat znają Filipa jako doktora Marcinę Molendę z serialu „Na dobre i na złe”. Teraz zobaczą go w zupełnie innej roli – utalentowanego kucharza w „Gwiazdorskiej kuchni Ani”. Aktor opowiedział też o zdobywaniu Kilimandżaro oraz o tym, czego najtrudniej się nauczyć, kiedy się gra w medycznej produkcji. Wyjawił również, gdzie 15 lat temu poznał Anię Strażyńską. Odcinek jest już dostępny w serwisie TVP VOD.

