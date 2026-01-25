<p>Jak rozmawia\u0107 z dzie\u0107mi o emocjach, kiedy sami sobie z nimi nie radzimy? \u201eFilmoterapia\u201d zaprasza do refleksji nad relacjami rodzinnymi, odpowiedzialno\u015bci\u0105 doros\u0142ych oraz uczuciami, kt\u00f3re \u2013 cho\u0107 cz\u0119sto pozostaj\u0105 niewypowiedziane \u2013 realnie wp\u0142ywaj\u0105 na codzienne funkcjonowanie rodziny. Program prowadzi Martyna Harland, a go\u015bcini\u0105 pierwszego odcinka jest pedagog i psychoterapeutka Alicja D\u0142ugo\u0142\u0119cka.<\/p>