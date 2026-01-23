<p>Film potrafi uruchomi\u0107 my\u015bli i skojarzenia, do kt\u00f3rych rzadko wracamy w codziennym po\u015bpiechu. Pozostawia \u015blad w postaci wzruszenia, niepokoju lub pyta\u0144, kt\u00f3re dojrzewaj\u0105 d\u0142ugo po seansie. W\u0142a\u015bnie temu do\u015bwiadczeniu przygl\u0105da si\u0119 nowa seria \u201eFilmoterapia\u201d, w kt\u00f3rej kino staje si\u0119 punktem wyj\u015bcia do refleksji nad relacjami i tym, co porusza zar\u00f3wno doros\u0142ych, jak i m\u0142odych widz\u00f3w. Cykl poprowadzi Martyna Harland. Premiera 25 stycznia na portalu TVP.pl.<\/p>