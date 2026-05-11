Fina\u0142 \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d nie zacz\u0105\u0142 si\u0119 od ta\u0144ca, muzyki i eleganckich stroj\u00f3w, ale od \u0142ez i trudnych rozm\u00f3w. Podczas ostatniego spotkania z psychologiem kuracjusze pisali listy wdzi\u0119czno\u015bci do samych siebie, a potem na czerwonych kartkach zapisywali to, co chcieli zostawi\u0107 za sob\u0105. Emilia \u017cegna\u0142a brak ojca, Zbigniew m\u00f3wi\u0142 o \u015bmierci ukochanej osoby, Teresa o l\u0119ku przed kolejn\u0105 strat\u0105, a Pawe\u0142 przyzna\u0142, \u017ce widok odlatuj\u0105cych balon\u00f3w da\u0142 mu poczucie uwolnienia.