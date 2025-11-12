<p>Znana z rozm\u00f3w z najwi\u0119kszymi gwiazdami muzyki, tym razem to ona musia\u0142a odpowiada\u0107 na pytania i\u2026 obiera\u0107 czosnek. Gabi Drzewiecka, dziennikarka muzyczna, wyst\u0105pi\u0142a w nowym odcinku programu \u201eGwiazdorska kuchnia Ani\u201d. Cho\u0107 przyzna\u0142a, \u017ce ma \u201edwie lewe r\u0119ce\u201d do gotowania, z pomoc\u0105 Anny Stra\u017cy\u0144skiej przygotowa\u0142a humus z kalafiora, bataty z kozim serem i bak\u0142a\u017cana po \u015br\u00f3dziemnomorsku. A przy okazji zdradzi\u0142a, kogo z artyst\u00f3w ceni najbardziej i jaki jest jej kulinarny talent. Nowa ods\u0142ona kulinarnego programu jest ju\u017c dost\u0119pna w TVP VOD.<\/p>