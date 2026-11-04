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Makaron, pulpety i „Ojciec chrzestny”. Marcin Wójcik w „Gwiazdorskiej kuchni Ani”

Dorota Szymborska
 04.11.2026, 09:15
Michał Wójcik i Anna Strażyńska stoją obok siebie w otoczeniu zieleni. Oboje mają na sobie białe koszulki i ciemnoniebieskie fartuchy kuchenne, a mężczyzna opiera jedną rękę na biodrze. W tle widoczne są drzewa, krzewy ozdobne oraz jasna ściana budynku.
Michał Wójcik i Anna Strażyńska przygotowali wspólnie makaron z pulpecikami oraz kiełbasą. Fot. TVP

Chociaż Marcin Wójcik zawodowo zajmuje się rozśmieszaniem ludzi, do gotowania z Anną Strażyńską musiał podejść poważnie. Przygotowali bowiem danie wręcz kultowe na Sycylii, znane także z filmowej serii „Ojciec chrzestny” – makaron z pulpetami. Ania wcieliła się w postać Petera Clemenzy, zaś Marcin wahał się między Michaelem Corleone a Martinem Scorsese. Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można obejrzeć w TVP VOD.