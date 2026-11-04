Chociaż Marcin Wójcik zawodowo zajmuje się rozśmieszaniem ludzi, do gotowania z Anną Strażyńską musiał podejść poważnie. Przygotowali bowiem danie wręcz kultowe na Sycylii, znane także z filmowej serii „Ojciec chrzestny” – makaron z pulpetami. Ania wcieliła się w postać Petera Clemenzy, zaś Marcin wahał się między Michaelem Corleone a Martinem Scorsese. Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można obejrzeć w TVP VOD.

