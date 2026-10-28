Dojrzałość to także umiejętność czerpania radości z życia i pozwalania sobie na przyjemności. W „Gwiazdorskiej kuchni Ani” Małgorzata Ohme przypomina, że od czasu do czasu warto sobie dogadzać bez wyrzutów sumienia, celebrować codzienność i na chwilę zapomnieć o diecie. Właśnie tak, jak robią to mieszkańcy słonecznej Italii! Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można obejrzeć w TVP VOD.

