Programy

„Gwiazdorska kuchnia Ani”. Małgorzata Ohme o przyjemności jedzenia bez wyrzutów sumienia

Dorota Szymborska
 28.10.2026, 11:58
Małgorzata Ohme i Anna Strażyńska pozują razem do zdjęcia w plenerze. Małgorzata Ohme po lewej stronie ma na sobie sukienkę w kwiaty, natomiast Anna Strażyńska jest ubrana w biały strój kucharski i ciemny fartuch. W tle widoczne są zielone drzewa, krzewy oraz fragment jasnego budynku.
Małgorzata Ohme i Anna Strażyńska zgodnie uznały, że jedzenie jest bardzo ważne w ich życiu. Fot. TVP

Dojrzałość to także umiejętność czerpania radości z życia i pozwalania sobie na przyjemności. W „Gwiazdorskiej kuchni Ani” Małgorzata Ohme przypomina, że od czasu do czasu warto sobie dogadzać bez wyrzutów sumienia, celebrować codzienność i na chwilę zapomnieć o diecie. Właśnie tak, jak robią to mieszkańcy słonecznej Italii! Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można obejrzeć w TVP VOD.