<p>Drugi sezon programu <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSmartTUBE\u201d<\/strong><\/a> zaczyna si\u0119 od mocnego uderzenia. Bohaterem premierowego odcinka jest Robert Burneika \u2013 zawodowy kulturysta i tw\u00f3rca internetowy, kt\u00f3ry tym razem pokazuje nie tylko kulisy trening\u00f3w, ale r\u00f3wnie\u017c \u017cycie poza si\u0142owni\u0105. Zagl\u0105da do domowej kuchni, gdzie stek wci\u0105\u017c zajmuje wa\u017cne miejsce, i ods\u0142ania kulisy swojego \u017cycia uczuciowego. Czy znajdzie si\u0119 kandydatka na \u201ehardkorow\u0105 \u017con\u0119\u201d?<\/p>