<p>\u201eHistoria Bez Cenzury\u201d to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projekt\u00f3w edukacyjnych w Polsce prowadzonych w serwisie YouTube. W 12. odcinku dokumentalnej serii \u201e<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SmartTUBE<\/a>\u201d tw\u00f3rcy programu \u2013 Wojciech Drewniak i Tomasz Wolski \u2013 pokazuj\u0105, jak naprawd\u0119 wygl\u0105da praca nad formatem, kt\u00f3ry od ponad dekady przyci\u0105ga miliony widz\u00f3w. To opowie\u015b\u0107 o kulisach nagra\u0144, odpowiedzialno\u015bci za s\u0142owo i drodze od pasji do pe\u0142noprawnej redakcji historycznej. Premiera odcinka w czwartek, 22 stycznia, w TVP VOD.<\/p>