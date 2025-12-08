<p>Iwona Blecharczyk, jedna z najpopularniejszych polskich \u201etruckerek\u201d i tw\u00f3rczy\u0144 internetowych, jest bohaterk\u0105 nowego odcinka dokumentalnej serii \u201eSmartTUBE\u201d w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>. Od 12 lat nagrywa swoje \u017cycie w trasie, zbudowa\u0142a ponad milionow\u0105 spo\u0142eczno\u015b\u0107, prowadzi firm\u0119 transportow\u0105 i ka\u017cdego dnia udowadnia, \u017ce kobieta za kierownic\u0105 ci\u0119\u017car\u00f3wki nie jest wyj\u0105tkiem, lecz normalno\u015bci\u0105. Premiera 11 grudnia.<\/p>