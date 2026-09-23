<p>Lubi improwizowa\u0107 w kuchni i twierdzi, \u017ce najlepsze dania wychodz\u0105 mu, kiedy nie trzyma si\u0119 \u017cadnego przepisu. Podstaw\u0105 s\u0105 dla niego dobra oliwa, czosnek i zio\u0142a. W \u201eGwiazdorskiej kuchni Ani\u201d te\u017c korzysta\u0142 z tych sk\u0142adnik\u00f3w, ale tylko jako dodatk\u00f3w do znakomitego steku z tu\u0144czyka. Odcinek, w kt\u00f3rym Jan Wieczorkowski by\u0142 go\u015bciem Anny Stra\u017cy\u0144skiej, jest ju\u017c dost\u0119pny za darmo <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/gwiazdorska-kuchnia-ani-odcinki,2024521\/odcinek-2,S05E02,3369130" rel="noopener noreferrer" target="_blank">w TVP VOD. <\/a><\/p>