<p>Fina\u0142 151. edycji kultowego teleturnieju Telewizji Polskiej przyni\u00f3s\u0142 wiele emocji i wzrusze\u0144. Z programem po\u017cegna\u0142a si\u0119 s\u0142ynna prezenterka Sylwia Toczy\u0144ska. Z kolei trzymaj\u0105ca w napi\u0119ciu okaza\u0142a si\u0119 ostateczna rozgrywka mi\u0119dzy trzema finalistami, kt\u00f3r\u0105 zwyci\u0119\u017cy\u0142 Konrad Ciesio\u0142kiewicz. Po zako\u0144czeniu fina\u0142u nie kry\u0142 rado\u015bci, a triumf \u015bwi\u0119towa\u0142 w niecodzienny spos\u00f3b. Odcinek mo\u017cna ju\u017c ogl\u0105da\u0107 za darmo w TVP VOD.<\/p>