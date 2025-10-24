Przylecia\u0142 z drugiego ko\u0144ca \u015bwiata, by wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w nagraniach do programu \u201eJeden z dziesi\u0119ciu\u201d. Na co dzie\u0144 mieszka w Australii, a z wiedz\u0105 og\u00f3ln\u0105 jest za pan brat. W rozmowie z TVP.pl Piotr Lemieszek opowiada, jak to si\u0119 sta\u0142o, \u017ce trafi\u0142 do studia, i o swojej wieloletniej pasji do teleturniej\u00f3w. Wspomina pierwsze wyst\u0119py w latach 90., analizuje, co pomaga, a co przeszkadza w grze i zastanawia si\u0119, czy w dzisiejszym \u015bwiecie jeszcze potrafimy doceni\u0107 warto\u015b\u0107 wiedzy, kt\u00f3ra niekoniecznie musi si\u0119 op\u0142aca\u0107.