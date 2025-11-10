<p>W <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> od 13 listopada dost\u0119pny b\u0119dzie drugi odcinek serii dokumentalnej \u201eSmartTUBE\u201d, kt\u00f3ra ods\u0142ania kulisy pracy najciekawszych polskich tw\u00f3rc\u00f3w internetowych. Tym razem bohaterk\u0105 b\u0119dzie Joanna Jasitczak \u2013 doktorka historii, edukatorka i autorka dw\u00f3ch internetowych fenomen\u00f3w: \u201eTu Historia\u201d oraz \u201eCiotki\u201d. Jej historia pokazuje, \u017ce nauka i humor mog\u0105 i\u015b\u0107 w parze, a historia w internecie naprawd\u0119 potrafi wci\u0105ga\u0107.<\/p>