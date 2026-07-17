<p>Dok\u0142adnie rok temu, 17 lipca \u015bwiat kabaretu i polskiej kultury pogr\u0105\u017cy\u0142 si\u0119 w \u017ca\u0142obie po odej\u015bciu Joanny Ko\u0142aczkowskiej \u2013 wieloletniej liderki i wsp\u00f3\u0142za\u0142o\u017cycielki formacji Hrabi, a przede wszystkim kobiety o niesamowitym poczuciu humoru. Skecze z jej udzia\u0142em przez lata roz\u015bmiesza\u0142y ca\u0142\u0105 Polsk\u0119. Wyj\u0105tkow\u0105 tw\u00f3rczo\u015b\u0107 artystki mo\u017cna przypomnie\u0107 sobie w programie \u201eJoanna Ko\u0142aczkowska \u2013 kr\u00f3lowa kabaretu\u201d, kt\u00f3ry jest dost\u0119pny w TVP VOD.<\/p>