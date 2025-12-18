Pi\u0119\u0107 dekad wsp\u00f3lnej drogi artystycznej Alicji Majewskiej i W\u0142odzimierza Korcza zwie\u0144czy\u0142 jubileuszowy koncert \u201e\u017by\u0107 si\u0119 chce\u201d. Zarejestrowane w Teatrze Wielkim \u2013 Operze Narodowej w Warszawie widowisko \u0142\u0105czy ponadczasowe piosenki z osobistymi wspomnieniami i anegdotami artyst\u00f3w, kt\u00f3rym towarzysz\u0105 zaproszeni go\u015bcie: Micha\u0142 Bajor, Artur Andrus, Ralph Kaminski, Piotr Cugowski i Andrzej Lampert. Emisja koncertu odb\u0119dzie si\u0119 w TVP2 i TVP VOD w czwartek, 25 grudnia, w dw\u00f3ch cz\u0119\u015bciach \u2013 o godz. 20:00 i 21:10.