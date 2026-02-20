<p>To ju\u017c pewne: Telewizja Polska przywraca do ram\u00f3wki popularny format \u201eKocham Ci\u0119, Polsko!\u201d. Nowa ods\u0142ona teleturnieju z udzia\u0142em gwiazd zadebiutuje na antenie TVP2 ju\u017c 6 marca. Program poprowadzi Marzena Rogalska, a na czele rywalizuj\u0105cych dru\u017cyn stan\u0105 Micha\u0142 Koterski i Filip Gur\u0142acz. Odcinki b\u0119d\u0105 dost\u0119pne r\u00f3wnie\u017c online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>